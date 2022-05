Dupla é presa com balão de três metros em São Gonçalo

Dois homens, um de 24 anos e outro de 34 anos, foram presos por estarem carregando no carro um balão de cerca de 3 metros. O caso, que ocorreu no último sábado (07) é considerado Crime Ambiental e os acusados só poderão sair da prisão após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 4 mil.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes da Operação São Gonçalo Presente estavam em patrulhamento quando viram os acusados em um Renault Sandero na cor prata. O veículo estava parado na contramão da Avenida Dezoito do Forte, no Boaçu, em São Gonçalo e foi abordado. O balão estava dentro do carro.

Os acusados foram presos pelos policiais e levados para a 73ª DP (Neves), onde foram autuados em flagrante. Eles seguem à disposição da Justiça.