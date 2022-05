Homem é preso após furtar carne de supermercado em Neves

Um homem de 30 anos foi preso após furtar duas peças de contrafilé de um supermercado em Neves no último final de semana. O material furtado foi recuperado pelos policiais da Operação São Gonçalo Presente.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados pela base de operações para comparecer ao supermercado e verificar uma tentativa de furto. No local, os funcionários informaram o caso e indicaram o acusado para os militares. O suspeito foi, então, abordado e revistado e as peças de carne foram encontradas com ele.

Ele foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado em flagrante por furto, ficando preso. As peças de carne furtadas valiam mais de R$ 120 e foram devolvidas aos donos.