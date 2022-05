PM apreende maconha em carro de John Kennedy, do Fluminense, em Itaboraí

A PM apreendeu dois tabletes de maconha dentro do jogador do Fluminense, John Kennedy, na manhã deste domingo (8), em Itaboraí. O atacante não estava no carro no momento da abordagem dos policiais da Operação Itaboraí Presente, mas foi chamado para comparecer à 71ª DP e, caso seja condenado, pode ser preso.

Os suspeitos, de 19 e 22 anos, que estavam no carro do atacante, não tinham carteira de motorista. Ambos foram autuados no artigo 28 da Lei de Drogas que dispõe sobre adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização.

A legislação prevê advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

John Kennedy foi autuado por entregar o carro para uma pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou que teve o direito de dirigir suspenso. A pena é a detenção de seis meses a um ano ou multa para o jogador.