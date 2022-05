PM encontra corpo de mulher em Santa Isabel

O corpo de uma mulher foi encontrado por policiais do 7º BPM na Rua Francisco Lengruber Portugal, no bairro de Santa Isabel, São Gonçalo, na manhã deste domingo (8).

De acordo com relatório da PM, os agentes realizavam patrulhamento de rotina no local quando avistaram o cadáver em um matagal. A vítima foi encontrada com um fio em volta do pescoço e as calças arreadas até os joelhos, o que pode ser indício de violência sexual.





*Em atualização