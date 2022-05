Caminhoneiro baleado no Salgueiro segue internado em quadro estável

Baleado no rosto durante uma troca de tiros no Complexo do Salgueiro, nesta quinta-feira (5), o caminhoneiro Marcus Vinícius da Silva Guimarães segue internado no Hospital Municipal Alberto Torres (Heat). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o quadro de saúde da vítima está estável.

Marcus foi alvejado na volta de uma entrega. Ele deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo e foi transferido para o Heat, onde foi submetido a uma cirurgia, na madrugada desta sexta-feira (6). Após o procedimento, o caminhoneiro foi encaminhado para o Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam denúncias de que elementos armados estariam circulando pela Estrada das Palmeiras, em Itaúna, e enviaram uma guarnição para averiguar a informação. Chegando ao local, os agentes foram confrontados pelos criminosos, dando início à troca de tiros.

Um suspeito foi encontrado já sem vida e outros dois ficaram feridos durante a operação. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Heat. Um dos elementos, identificado como Marco Antônio Souza Freitas Júnior, de 32 anos, foi atingido no abdômen e no braço. Ele foi submetido a cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O outro, baleado no tórax e na perna, segue internado em estado grave.