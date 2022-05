Troca de tiros termina com dois mortos em Niterói

Dois suspeitos de tráfico morreram após serem baleados durante um confronto com policiais militares do 12ºBPM (Niterói), na tarde desta sexta-feira (6), no morro do Preventório, em Charitas, Niterói.

As equipes do 12º BPM foram até o local em busca de informações passadas pelo Disque Denúncia, que relatava uma ação de criminosos naquela região. A equipe também foi enviada para fazer uma desobstrução pelas vias públicas.



De acordo com os policiais, eles foram atacados a tiros por um grupo de homens e revidaram, iniciando o confronto. Após a ação, foram apreendidas drogas e duas pistolas.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi chamada para periciar o local. Após a confirmação das mortes, o policiamento foi redobrado pela região.