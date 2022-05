Jornalista Gabriel Luiz tem alta do hospital em Brasília

O jornalista da Globo, Gabriel Luiz, que no início do mês de abril havia sido vítima de uma tentativa de latrocínio, recebeu alta do hospital na tarde desta sexta-feira (06).

O repórter saiu do Hospital Brasília, no Lago do Sul, por volta das 17 horas, e acabou deixando um recado para seus companheiros de profissão que estavam por lá, “Tô com saudades de vocês, volto logo”.

Gabriel foi esfaqueado em um estacionamento perto da casa dele, na região do Sudoeste. Ao todo, ele foi atingido por 10 facadas, sendo elas no pescoço, no abdômen, no tórax, na perna, no estômago, no pulmão, no pâncreas, no diafragma, no braço e no pulso.

O jornalista passou por cirurgias de emergência no Hospital de Base, e estava na internado na UTI do Hospital Brasília desde o dia 15 de abril.

"Eu estava torcendo tanto para que essa data viesse logo, para que minha alta chegasse logo. Finalmente ela veio e eu estou meio sem reação ainda de tudo que está acontecendo. Foram dias difíceis, dias intensos, mas, já passou", postou Gabriel em suas redes sociais.