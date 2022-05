São Gonçalo Presente prende dois por furto de carro no Rocha

Dois criminosos foram presos por estarem com um carro considerado produto de furto na última quinta-feira (05), na Rua João Agapito, no Rocha, bairro de São Gonçalo. Segundo informações, um dos acusados demonstrou resistência e os policiais tiveram que atirar contra ele.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais da Operação São Gonçalo Presente estavam em patrulhamento quando foram informados, por moradores, que um automóvel do modelo Renault Logan, de cor branca, foi abandonado, durante a madrugada, com as portas abertas e a fechadura danificada no endereço citado. Os policiais, então, foram até o local e viram um homem conduzindo o veículo informado. Os agentes, então, tentaram abordar o carro, mas, no momento, um outro acusado que conduzia um segundo carro no modelo Fiat Argo, na cor cinza, e dava cobertura para o primeiro, avançou com o veículo em alta velocidade para cima da guarnição, que revidou dando 3 tiros de arma de fogo no acusado. O acusado foi atingido na perna e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres.

O primeiro criminoso também foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá), sendo levado para a 73ª DP (Neves), junto com o carro que conduzia, o Renault que era produto de furto.

Ambos os criminosos foram detidos por receptação, furto, resistência, tentativa de lesão corporal e adulteração de sinal identificados de veículo automotor, sendo presos.

O Renault foi devolvido ao proprietário e segundo veículo foi apreendido pelos agentes. Além disso, foram apreendidos dois celulares, um estilete, um alicate, uma placa de automóvel, um painel de instrumento automotivo, um ignição e cinco módulos.