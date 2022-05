Policial Militar é baleado em operação no Gogó da Ema, em Belford Roxo

Um policial militar foi baleado no joelho, após sua guarnição ser atacada por criminosos, durante uma operação no Complexo do Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (6).

O agente foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, na Zona Central do Rio, onde passará por cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde. Até agora, um suspeito foi preso. Com ele foram apreendidos dois fuzis e uma pistola.

Outro caso

No dia 25 de abril, o soldado Paulo Roberto, de 35 anos, também foi vítima da violência em Belford Roxo. Na PM desde 2019, o agente que era lotado no 39º BPM (Belford Roxo), foi assassinado com um tiro no tórax, após ser reconhecido por criminosos, na saída de um pagode, na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline.