Homem que torturou namorada por 3 dias tem passagens pela polícia

Fred Henrique Moreira Lima, acusado de tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura contra a namorada, já era um 'velho conhecido' da polícia. Segundo agentes da 12ª DP (Copacabana), antes desta agressão ele já possuía anotações criminais por violência doméstica, tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

O crime aconteceu em abril deste ano, quando a jornalista Ana Luiza Dias de 37 anos, foi visitar o namorado, que a manteve durante três dias trancada no apartamento. Neste período, o autor a agrediu gravemente com cassetete e soco inglês na região da cabeça, causando traumatismo craniano, fratura da mandíbula e diversos hematomas pelo corpo.

Em depoimento, a vítima informou que se relacionava com o agressor há oito meses, período no qual o homem já demonstrava um perfil violento. Segundo ela, em dezembro de 2021, o então namorado a agrediu, porém a mesma não registrou o fato na delegacia. Como forma de manipulação, o autor contava que tinha sofrido na infância e por isso tinha tal comportamento.

De acordo com os agentes, a sessão de espancamento e tortura começou no dia 26 de abril, quando o acusado, alegando infidelidade por parte da namorada, começou a agredi-la. Três dias depois, a vítima conseguiu fugir do local, após o autor sair do imóvel e esquecer a porta aberta.

Contra o homem, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.