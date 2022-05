Polícia Civil prende chefe da segurança do miliciano "Tandera"

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (04/05), o chefe da segurança do miliciano Danilo Dias Lima, o "Tandera". O criminoso, de 31 anos, foi localizado no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde morava com a sua família. A ação é parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos.

Segundo os agentes, o acusado tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi surpreendido. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola, sete aparelhos celulares, simulacros de fuzil e de pistola, placas de veículos, rádios comunicadores e um artefato explosivo de acionamento remoto.

Após a ação, o miliciano foi encaminhado ao sistema prisional.