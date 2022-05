Procurados pede informações sobre acusado de assassinado em Araruama

O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (05), um cartaz para ajudar nas investigações da 118º DP (Araruama) a fim de obter informações sobre a localização de Lucas Toledo Nascimento, de 25 anos. Ele é considerado um foragido da Justiça.

Segurança clandestino, Lucas é acusado do crime de Homicídio Qualificado, praticado contra o comerciante Fagner Gomes da Silva, de 36 anos, fato ocorrido na noite de 26 de dezembro de 2021, na Rua Mariano Falcão, na Praia do Gavião, no Bairro de Bananeiras, em Araruama, onde a vítima foi alvejada na região do abdômen por um disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado, o qual já respondia também por um crime de Homicídio ocorrido anteriormente em Rio das Ostras, em 28 de abril de 2021.

No Sistema de Cadastramento de Mandados de Prisão – Polinter, consta, pendente de cumprimento, um mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araruama, pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de Prisão Temporária.

No Sistema de Identificação Criminal constam três anotações pelo crime de Homicídio, nos anos de 2020 e 2021 e pelo Sistema de Identificação Penitenciária consta uma passagem pelo sistema carcerário, saindo em liberdade, em maio de 2021, do Cadeia Pública José Antônio Costa Barros.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

A 118ª DP está encarregada do caso e do inquérito criminal.