Justiça decide manter pela prisão de homem que agrediu namorada

A Justiça do Rio manteve a prisão temporária do agressor Fred Henrique Moreira Lima, que é acusado de agressão, tortura e por manter em cárcere privado a namorada e jornalista Ana Luiza Dias, de 37 anos. A decisão do tribunal se deu nesta quinta-feira (5). Ele foi preso na noite da última quarta-feira (4) por policiais civis da 12ª DP (Copacabana).

O acusado, no entanto, alega ter sido agredido pelos policiais durante a prisão. No entanto, o laudo de integridade física nega que ele tenha sofrido qualquer tipo de agressão. Fred vai responder por tentativa de homicídio, estupro, cárcere privado e tortura.

O caso

Aline Luiza Dias, de 37 anos, foi brutalmente agredida pelo namorado, Fred Henrique Moreira Lima. Ela conseguiu escapar de Fred e foi prestar queixa na delegacia, na última sexta-feira (29), após três dias em cárcere privado.

Exames médicos constataram que Ana sofreu um traumatismo craniano e uma fratura na mandíbula. A vítima estava internada em um hospital e foi liberada na quarta-feira (4).