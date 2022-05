Troca de tiros no Salgueiro deixa pelo menos dois feridos

Uma troca de tiros com a polícia deixou três pessoas feridas no Complexo do Salgueiro, no início da tarde desta quinta-feira (5). Segundo testemunhas, homens num Fiat Idea chegaram ao local efetuando disparos contra os policiais militares que averiguavam denúncias de criminosos armados na Estrada das Palmeiras. Os disparos atingiram três pessoas, entre elas um motorista de caminhão, que passava na hora.

De acordo com os bombeiros, um dos feridos foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, ainda com vida. Os outros baleados foram socorridos pelos policiais, um deles não resistiu e morreu no hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.

Nas redes sociais, circulam áudios de testemunhas que relatam a cena, impressionados: "O motorista foi atingido dentro do caminhão, está lá ainda, aconteceu na minha frente. Saíram do [Fiat] Idea metralhando todo mundo", diz uma das gravações.

Com os criminosos, os policiais apreenderam um fuzil AK-47, uma pistola 9mm, um rádio comunicador e drogas.

