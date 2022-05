Polícia Civil realiza operação contra milícia

A Secretaria de Estado de Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (05/05), mais uma etapa do Programa Cidade Integrada, iniciativa do Governo do Estado de retomada de territórios nas comunidades da Muzema e Rio das Pedras, na Zona Oeste. A operação tem como objetivo cumprir 79 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um dos líderes da milícia que atua nessas regiões.



A ação está sendo deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO), em conjunto com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).



Segundo os agentes, o miliciano alvo da operação foi preso no dia 10 de setembro de 2021, quando foi cumprido um mandado de prisão em aberto. Com o criminoso foi apreendido um telefone celular, que foi submetido à análise de inteligência.



Os policiais identificaram que as comunidades são subjugadas pela atuação criminosa da milícia. Os moradores são obrigados a pagar taxas extorsivas sob forma de segurança privada ou outro tipo de serviço, como o consumo de água e luz em residências, transporte alternativo e até a cobrança de valores aos catadores de lixo reciclável.



Somente neste ano, a Draco prendeu 19 pessoas ligadas à milícia nessas regiões, dentre elas as principais lideranças.



A ação desta quinta-feira ainda conta com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).