Homem que esfaqueou vítima para roubar celular é preso em Magé

Policiais civis da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta quarta-feira (04/05), um homem acusado de tentativa de latrocínio. Ele foi localizado em Piabetá, no município de Magé, Baixada Fluminense. O crime aconteceu em agosto de 2021, na mesma cidade. Na ocasião, o criminoso e um comparsa desferiram nove facadas na vítima para subtrair um aparelho de telefone celular.

A partir de cruzamento de dados de inteligência, os agentes da 66ª DP (Piabetá) – que hoje estão lotados na delegacia da Taquara – identificaram e prenderam o comparsa, em novembro do ano passado. Ele foi reconhecido pessoalmente pela vítima e por testemunhas, além de ter confessado a participação no crime e revelado a identidade do outro autor.

Após a expedição do mandado de prisão preventiva pela Justiça, o homem foi preso nesta quarta-feira pela 32ª DP.