Presa acusada de matar e ocultar corpo de estudante de Enfermagem em Niterói

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG) prenderam, nessa segunda-feira (02), uma mulher apontada como mandante do homicídio da estudante de enfermagem Valeska dos Santos Oliveira, que estava desaparecida desde fevereiro. Ela irá responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Outras duas pessoas que teriam participado da morte da estudante estão sendo procuradas pela polícia.

Após investigações e cerca de um mês de buscas, os policiais encontraram o corpo da estudante em uma cova numa área de mata, próximo à casa onde morava, na Comunidade do Caramujo, em Niterói. Há suspeitas de que ela tenha sido morta com golpes de faca. Ainda de acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no dia 12 de fevereiro.

A acusada foi encaminhada à DH para prestar depoimento e presa em seguida, ficando à disposição da justiça.

Relembre o caso

Segundo familiares, a estudante de técnica em enfermagem Valeska dos Santos Oliveira, de 22 anos, desapareceu após lanchar com uma amiga, próximo de casa, na Rua São José, no Fonseca, em Niterói.

Na época, uma amiga relatou que, após saírem da lanchonete, elas se despediram e cada uma seguiu para suas casas combinando de reencontrarem, no mesmo local, no dia seguinte. No entanto, Valeska não apareceu. Desde então, o aparelho celular constava como desligado e as postagens nas redes sociais cessaram.

Valeska morava sozinha há três anos em uma casa financiada por um parente. Os pais da estudante, que moravam em outra residência no mesmo bairro, mudaram-se para São Gonçalo no mesmo período. Logo após o desaparecimento, um incêndio destruiu parcialmente um dos cômodos da casa da jovem.