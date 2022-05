Vídeos: Preso em São Gonçalo autor do disparo que matou criança em Angra dos Reis

O homem apontado como autor do disparo que atingiu e matou a menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, durante uma ação de traficantes em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, foi preso por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis).





Mattheus dos Santos Machado, de 20 anos, foi localizado, nesta quarta-feira (04/05), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana da capital do Rio. Ele estava escondido na casa do pai. A ação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal.





A vítima foi atingida por um tiro no pescoço, no último domingo (01/05), quando o acusado disparou contra um usuário de drogas, que devia dinheiro aos traficantes.





Nesta terça-feira (03/05), outro homem envolvido na ação criminosa que resultou na morte de Karina foi preso pela Polícia Civil.