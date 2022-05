Ação na comunidade Buraco do Boi termina com PM baleado

Um policial militar foi baleado após um confronto armado contra criminosos no Buraco do Boi, comunidade localizado no Barreto, em Niterói, na última terça-feira (03). Na ação, dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais do 12º BPM (Niterói) estavam em patrulhamento pelo bairro quando tentaram abordar dois indivíduos que estavam em uma moto. Os suspeitos, no entanto, conseguiram fugir até a comunidade do Buraco do Boi e dispararam tiros contra os agentes.

Nesse momento, um dos militares foi ferido pelos tiros e encaminhado para atendimento médico no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca.

Após denúncias, a equipe retornou ao local e realizaram um cerco, conseguindo deter três acusados, sendo um deles um adolescente.

Os acusados estavam com duas pistolas, um rádio comunidades, munições, 226 pinos de cocaina, 104 trouxinhas de maconha e 19 pedras de crack.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). O policial baleado já recebeu alta do hospital e segue se recuperando em casa.