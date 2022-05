Vídeo: Operação da PM para retirada de barricadas no Zumbi termina com um baleado

Um suspeito foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar, no bairro Zumbi, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (4). Os agentes estavam no local realizando uma ação para retirada de barricadas quando foram atacados a tiros pelos criminosos.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe estava circulando pelo bairro para identificar locais com barricadas. Na Rua Waldir dos Santos, os policiais relataram que se depararam com homens em atitude suspeita. Durante uma tentativa de abordagem, o grupo efetuou disparos em direção aos agentes, dando início a um breve confronto.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Após a troca de tiros, os policiais fizeram buscas no local e encontraram um suspeito. Com o suspeito, os militares disseram que apreenderam uma pistola .40 e drogas.



O ferido foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).