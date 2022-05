PM prende chefe do tráfico do Morro do Estado, em Niterói

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Estado foi preso nesta manhã de quarta-feira (04), na Comunidade da Grota, em Niterói. O suspeito conhecido como Lutador foi detido por policiais do 12º BPM (Niterói).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam no local quando receberam informações que comprovavam o esconderijo do criminoso do Morro do Estado, na localidade conhecida como Rua 2. A rua foi cercada e o acusado foi capturado. Contra ele, há três mandados de prisão em aberto por associação, tráfico e roubo.

Ele foi preso e está na 76ª DP (Niterói), onde segue à disposição da Justiça.