Polícia Militar realiza operação no Zumbi, em São Gonçalo

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) fazem, na manhã desta quarta-feira (04), uma operação no Morro do Zumbi, em São Gonçalo, para tentar localizar traficantes que atuam na região.

Até o momento, um homem foi baleado e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O estado de saúde ainda não foi informado.

A operação continua ocorrendo na localidade.

*Em atualização