São Gonçalo Presente recupera carro roubado no Mutuá

Um carro, que havia sido roubado, foi recuperado por policiais da Operação São Gonçalo Presente na última terça-feira (03), na Rua Coronel Álvaro Andrade, no Mutuá, bairro de São Gonçalo. Ele havia sido roubado na Rua Frias García, no mesmo bairro, horas antes.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na Rua Dezoito do Forte quando ouviram disparos de arma de fogo. Os agentes seguiram para Rua Frias García, onde encontraram um policial a paisana que informou que disparou os tiros tentando ajudar um casal que havia tido seu carro roubado. O veículo era um modelo Fox, na cor preta. Os policiais realizaram buscas para encontrar o veículo na região, mas não conseguiram obter respostas, levando as vítimas para a 72ª DP (Mutuá) para que elas registrassem o caso.

Após isso, os agentes voltaram sua atenção para as buscas do veículo. Foi quando a filha das vítimas usou suas redes sociais para postar fotos do veículo roubado junto com seu número de telefone, para que quem soubesse aonde o veículo estava a informasse. Ela recebeu uma mensagem dizendo que o veículo estava na Avenida Paula Lemos e solicitando resgate. Sabendo disso, os policiais foram até o local e conseguiram encontrar o carro.

O veículo foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde foi devolvido às vítimas.