PRF apreende arma de fogo e munições em Nova Iguaçu

Na madrugada desta quarta-feira, dia 04, três criminosos foram detidos após tentativa de evasão na Rodovia Presidente em Nova Iguaçu. Foram apreendidas uma arma de fogo Zigana PX-9 9mm com a numeração raspada e doze munições intactas de 9mm.

Após conhecimento pelos policiais rodoviários federais de que criminosos teriam assaltado um posto de combustível na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), foi realizado ponto de fiscalização em Nova Iguaçu, vindo um veículo vermelho a se evadir.

Foi realizado acompanhamento tático, momento que criminosos dentro do veículo realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Logo depois, o condutor do automóvel colidiu em um barranco e três homens foram detidos no local.

Após a abordagem, foi encontrado no interior do veículo uma pistola Zigana PX-9 9mm com a numeração raspada, doze munições de pistola 9mm, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$692,50.

Posteriormente, vieram a ter conhecimento de que esses indivíduos teriam assaltado outro posto de combustível e teriam tentado assaltar um caminhoneiro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, com todos ilesos.