Armas de fogo em situação irregular são apreendidas em Niterói

Mais de 100 armas de fogo foram apreendidas nesta segunda-feira (2) em uma loja de Niterói. Os gerentes e os sócios do estabelecimento serão intimados a apresentar a documentação da compra das armas. Será também apurado se foi realizada alguma transação após a suspensão do Certificado de Registro do local.

A ação foi uma parceria da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme) e do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro (SFPC). O estabelecimento não apresentou as notas fiscais relativas à aquisição de 97 pistolas e 13 armas estavam pelo local. Foi instaurado um inquérito para apurar o comércio ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações, o Certificado de Registro da loja está suspenso desde 2021. Foi constatado também que a loja tinha uma filial em Cabo Frio, na Região dos Lagos, que foi fechada após uma apreensão de armas feita pela Polícia Federal. Dessa forma, os empresários não poderiam vender novas armas, apenas realizar a entrega das que já foram vendidas no ano anterior à suspensão.

O SFPC instaurou um procedimento administrativo para apurar a entrega de várias armas do inventário do estabelecimento em que também não foram apresentados documentos a respeito dos compradores.

Um funcionário da loja que estava presenta na hora da operação foi levado para a delegacia para prestar depoimento.