Suspeito é morto após trocar tiros com a polícia em Inoã, Maricá

Um suspeito foi morto na manhã desta terça-feira (3) após uma troca de tiros com policiais próximo ao condomínio Minha Casa Minha Vida do bairro Inoã, em Maricá.

Segundo a PM, agentes realizavam um patrulhamento de rotina na Rua Leonardo José Antunes, próxima ao acesso ao condomínio Minha Casa Minha Vida, quando um grupo de mais de cinco homens teria efetuado disparos de dentro do conjunto habitacional contra os policiais.

Dois agentes seguiram para o condomínio e os outros realizaram um cerco ao redor do local. Ao chegarem na entrada do condomínio, os agentes avistaram o suspeito com um revólver calibre 38 na cintura pulando o muro. Ao avistar os policiais, o homem teria efetuado quatro disparos contra os agentes, que revidaram.

O homem foi atingido no tórax e morreu no local.