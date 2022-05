PMERJ recebe nova frota de blindados

O quartel do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, em Ramos, na Zona Norte do Rio, recebeu o primeiro lote com 7 dos 30 blindados adquiridos pela corporação. Além de mais ágeis e compactos, os novos veículos são equipados com câmeras de segurança de última geração.

Segundo a PM, outros oito blindados serão entregues até a metade do ano. A segunda metade do lote, com mais 15 veículos, será entregue ao longo do segundo semestre, conforme previsto em contrato. A renovação da frota, já bastante desgastada pelo tempo de uso, garante maior segurança aos agentes da corporação.

"Esses novos blindados representam um grande avanço para nossa corporação. O projeto foi desenvolvido para atender às nossas demandas. O primeiro protótipo passou por ajustes e a partir daí foi iniciada a produção em série. É um equipamento de grande importância para a segurança da nossa tropa.", afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Este primeiro lote de blindados será distribuído entre o 3º (Méier), o 7º (São Gonçalo), o 9º (Rocha Miranda), o 14º (Bangu), o 15 º (Caxias), o 16º (Olaria) e o 24º (Queimados) Batalhões de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Fabricados pela empresa brasileira Combate, os veículos foram projetados para operar em terrenos adversos, como vias estreitas e acidentadas, e contam com blindagem nível 3, capaz de suportar tiros de fuzil, e pneus com gel. Cada unidade comporta 10 agentes e está avaliada em R$625,5 mil, o que representa um investimento total de R$20 milhões pelo governo estadual.

A última frota de oito blindados foi adquirida de uma concessionária sul-africana pelo valor ajustado de R$1,5 milhão, por veículo, em 2013. De acordo com o coronel Marinho Pires, além de bem mais baratos, os novos blindados, projetados com base no contexto carioca, oferecem vantagens operacionais e mais agilidade na reposição de peças.