Corpo de jovem é encontrado com marcas de violência em quintal de vizinho

Uma jovem, identificado como Thuane da Silva Machado, de 20 anos, foi encontrada morta, com sinais de violência sexual em seu corpo, no quintal de um vizinho, em Magé, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (2).

A vítima saiu de casa para ir ao supermercado e nunca mais voltou. A mãe de Thuane afirmou ter ouvido gritos vindos da casa do vizinho. Ela teria se dirigido ao local à procura da filha, mas nem o assassino nem a menina foram encontrados no primeiro momento.

"Quando eu passei com uma vizinha, eu escutei alguém gritando: 'Mãe, socorro!'. Fui para casa. Meia hora depois, me deu um estalo. Começamos a revistar o quintal, reviramos tudo, todos os poços. Os policiais chegaram, isolaram. Quando foi à noite, eu não sei como, acharam ela em frente à porta dele, enterrada.", relatou ela.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Testemunhas já foram ouvidas e a perícia foi realizada no local do crime. Diligências estão em andamento para descobrir o paradeiro do assassino.