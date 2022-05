GM morto em São Gonçalo será sepultado nesta terça-feira (3)

O guarda municipal Rodrigo Santos, de 41 anos, assassinado no último domingo (1), será velado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, nesta terça-feira (3), às 13h30.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram até a casa de Rodrigo que, ao perceber a emboscada, tentou empreender fuga em seu Gol vermelho. Contudo, ele foi alcançado e baleado pelos traficantes na Rua Clodomiro Antônio da Costa. Sua arma também foi levada.

Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo), se dirigiu ao local por volta das 21h45, após receber a informação de que o GM havia sido alvejado pelos criminosos. Rodrigo chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

O portal dos procurados divulgou um cartaz pedindo informações que possam ajudar a identificar e localizar os assassinos do agente, nesta segunda-feira (2). Informações que possam auxiliar as autoridades nas investigações podem ser passadas através do whatsapp (21) 98849-6099 ou do telefone (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177.