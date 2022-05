São Gonçalo Presente prende dois e recupera veículos

Dois homens, um de 57 anos e outro de 34, foram presos após serem encontrados conduzindo um carro que constava como roubado. O caso ocorreu na última segunda-feira (02) e o veículo foi recuperado na Rua Capitão Acácio, no Boaçu, bairro de São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes da Operação São Gonçalo Presente estavam em patrulhamento pelo bairro Nova Cidade quando foram informados pelo rádio que o veículo Van Ducati Fiat, na cor prata, que constava como roubado estava trafegando pela BR-101, no sentido Itaboraí. O carro foi roubado no Rio de Janeiro. Os policiais, então, montaram um cerco e conseguiram interceptar o carro que estava em uma velocidade alta. Dois homens foram presos.

O carro foi recuperado e eles foram levados para a 73ª DP (Neves), onde um deles foi reconhecido pela vítima como autor do crime.

O homem de 57 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado e associação criminosa. Já o de 34 anos foi detido por associação criminosa e receptação. Ambos permanecem presos e seguem à disposição da Justiça.





Moto recuperada no Rocha

Veículo recuperado | Foto: Divulgação

Uma moto que estava com o chassi ilegível, o motor com a numeração raspada e sem placa foi recuperada por policiais da Operação São Gonçalo Presente na última segunda-feira (02), na Estrada do Rocha, no Rocha, São Gonçalo.

Segundo informações, os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro quando viram um homem em atitude suspeita pilotando a moto sem capacete. Ele foi interceptado e foram feitas as verificações na moto, concluindo que ela estava inapta para a circulação.

A moto foi apreendida e levada para a 72ª DP (Mutuá), onde o homem que a pilotava foi ouvido e liberado.