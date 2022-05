Polícia pede informações sobre os envolvidos na morte de GM em São Gonçalo

O Portal dos Procurados divulga nesta segunda-feira (02), um cartaz para ajudar nas investigações da 75º DP – Rio do Ouro – a fim de obter informações que levem a identificação e prisão dos envolvidos na morte do Guarda Municipal Rodrigo dos Santos Soares, de 41 anos. Ele deixa esposa e uma filha de 9 anos.

Ele foi morto após ser baleado, na noite desse domingo (02), na Rua Clodomiro Antônio da Costa, no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada por volta das 21h45 de domingo, após receber a informação que o guarda havia sido atacado com vários tiros por criminosos da região.

Os militares informaram que quando chegaram ao local, a vítima ainda estava viva. Ela foi levada para Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também em São Gonçalo, para a sala de cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

As investigações sobre a morte do Guarda Municipal, seguem a cargo da 75ª DP – Rio do Ouro – que ficou encarregada do caso e do inquérito criminal, e agentes da distrital seguem buscando informações que possam identificar a autoria do crime.

Com a morte do GM Rodrigo Soares, sobe para 17 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro. Sendo 12 da Policia Militar; 01 da Policia Civil; 01 Policial Penal/SEAP; 01 Degase, 01 Suboficial da Marinha do Brasil e 01 Guarda Municipal.

