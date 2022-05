Donos de ferros-velhos são presos em operação de combate a furto em São Gonçalo

Uma ação de fiscalização deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) na manhã dessa segunda-feira (02/05), com apoio das Concessionárias de Serviços Públicos Supervia, Oi, Enel, Àguas de Niterói e Àguas do Rio resultou na prisão de dois empresários no bairro Trindade, em São Gonçalo. Eles são proprietários de uma grande recicladora onde os agentes encontraram centenas de hidrômetros desmontados e cortados, baterias estacionárias e outros insumos utilizados exclusivamente pelas concessionárias de serviços públicos. Além disso no estabelecimento foram encontradas duas ligações clandestinas da rede de distribuição de água potável e o desvio de Energia Elétrica através de uma fraude detectada no medidor da Enel instalado no local.

O objetivo da ação é coibir a receptação de cabos (elétricos, de telefonia e de internet), trilhos e grampos de linhas férreas, hidrômetros e etc. A subtração desses materiais afeta principalmente a gestão de serviços operacionais das Concessionárias de Serviços Públicos, que são obrigadas a desviar rotineiramente suas equipes de atendimento programado para a execução de serviços emergenciais, o que acaba prejudicando diretamente a prestação de serviços à população, causando ainda grande prejuízo às concessionárias.

Além da busca por materiais furtados ou desviados, as equipes também verificaram os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos, ligações clandestinas de energia elétrica e água potável.