Polícia prende gerente do tráfico de comunidade de Niterói

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prenderam, nesta segunda-feira (02), um integrante da maior facção de tráfico de drogas do Estado. Ele estava foragido do sistema prisional desde 2019, quando recebeu indulto e não regressou ao sistema prisional. O traficante foi capturado em um estabelecimento comercial na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação aconteceu com base em dados de inteligência e informações do Disque Denúncia.

De acordo com as investigações, durante anos, o homem gerenciou pontos de venda de entorpecentes na Comunidade da 42, no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói. Segundo os policiais, o preso entrou para o tráfico ainda na adolescência, aos 16 anos. Em 2016, ele foi detido em flagrante com drogas, arma de fogo e munições.

A prisão do traficante é mais um resultado do monitoramento do Setor de Inteligência da DPCA-Niterói com o objetivo de desarticular quadrilhas que recrutam crianças e adolescentes para praticarem ações criminosas.