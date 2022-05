Homem é morto a pauladas no Apollo, em Itaboraí

Um homem de 53 anos foi encontrado morto e com o corpo com diversas marcas de espancamento na Rua José Maria Arruda Barbosa, no bairro Apolo II, em Itaboraí. Os policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para o caso no último domingo (01).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes já encontraram a vítima sem vida.

A vítima foi identificada por parentes e seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. O caso foi registrado inicialmente na 71ª DP (Itaboraí), sendo encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que segue investigando o caso.