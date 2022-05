São Gonçalo Presente recupera veículo após perseguição

Um carro do modelo Fiat Toro, na cor vermelha, considerado produto de roubo, foi recuperado após perseguição por policiais militares da Operação São Gonçalo Presente no último domingo (01), na Rua Doutor Pio Borges, no Pita.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam patrulhamento quando foram informados, pelo rádio, que o carro em questão havia sido roubado no Pita. Após buscas, o veículo foi localizado e os policiais realizaram um cerco para recuperá-lo. O carro foi encontrado após o motorista fugir e colidir numa calçada. O motorista não foi localizado, ele teria fugido para a comunidade da Coreia.

O veículo foi recuperado e levado para a 73ª DP (Neves), onde está apreendido.