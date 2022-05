Homem é preso com arma na RJ-124, em Rio Bonito

Um homem foi preso por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na RJ-124, na madrugada do último sábado (30), com uma arma. Segundo informações, o acusado teria saído de São Gonçalo com destino para Araruama, na Região dos Lagos, quando foi detido pelos policiais. Ainda não se sabe o motivo de sua viagem ou se ele encontraria alguém.

Os policiais estavam pela rodovia na altura do bairro Boa Esperança, em Rio Bonito, quando avistaram o homem conduzindo um carro. O homem tentou parar o seu veículo para não prosseguir e não passar pelos agentes. A partir daí ele foi abordado e revistado. Com ele, foi encontrada uma arma.

Junto com a arma, haviam carregadores e munições. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo levado para a 119ª DP (Rio Bonito), onde permanece à disposição da Justiça.