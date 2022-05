Polícia Civil prende três integrantes de milícia na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, neste sábado (30/04), três integrantes de uma milícia que atua nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu no bairro Pantanal, em Caxias. Os agentes realizavam diligência para apurar e monitorar a atuação de milicianos na localidade.

De acordo com a Draco, informações das seções de Inteligência Policial e de Operações davam conta de que dois milicianos extorquiam moradores e comerciantes, enquanto um terceiro elemento fazia a escolta da dupla portando arma de fogo. Após um período de monitoramento, as equipes identificaram dois dos criminosos saindo de um comércio, tendo acabado de realizar a cobrança.

Os dois foram identificados, abordados e presos pelos agentes. Um deles ainda entrou em luta corporal com um dos policiais para tentar fugir, mas não teve sucesso.

No momento da captura, um veículo que estava estacionado nas proximidades arrancou abruptamente, o que chamou a atenção da equipe que fazia a segurança do perímetro. Desconfiados da atitude do motorista, e sabendo que um veículo fazia a escolta dos milicianos, os policiais foram atrás e encontraram o carro aparentemente abandonado alguns quilômetros à frente.

Os agentes prosseguiram na busca e encontraram o terceiro indivíduo, que estava na posse da chave do veículo e portando uma pistola municiada. Este homem responde a um inquérito policial pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.

Com os milicianos, foram apreendidos uma arma de fogo, munições, carregador, valores em espécie, carnês de cobrança e uma listagem de contabilidade.