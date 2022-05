Operação conjunta apreende material da milícia de Pedra de Guaratiba

Policiais Militares da 8ª DPJM – Delegacia de Polícia Judiciaria Militar – com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), apreenderam na manhã deste sábado (30), na Estrada da Catruz, em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, dinheiro, armas e um veículo, que pertenciam a um grupo paramilitar que age naquela região.





Com apoio do 27º BPM – Santa Cruz – os agentes da 8º DPJM, receberam a informação, dando conta da atuação de milicianos naquela localidade. Ao avistar um veículo da marca Renault, modelo Kwid, cor branca, placa LMR 7D44, em atitude suspeita tentou realizar a abordagem aos ocupantes, momento este em que dois criminosos que se encontravam no interior do veículo passaram a efetuar diversos tiros em direção aos policiais, e após o confronto, os bandidos empreenderam fuga do local, deixando para trás material arrecado pelos policiais.





As equipes realizaram buscas na localidade e conseguiram prender M.S.T, de 22 anos, que é olheiro da milícia e estava passando informações sobre a movimentação das equipes no local.





Material apreendido:

- PT TAURUS 809 9mm (nº suprimida)

- 11 munições

- 03 carregadores

- PT TAURUS 938 cal 380 (numeração suprimida)

- 01 Carregador

- 10 Munições





O preso é o material apreendido foram levados para 43° DP - Pedra de Guaratiba- onde foram tomadas as medidas cabíveis.





Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça e integrantes de Milicia , nos seguintes canais de atendimento:





