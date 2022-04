Policiais Militares da 3ª UPP, com ajuda do Disque Denúncia, prenderam chefe do Tráfico de Drogas do Morro do Gambá no Lins de Vasconcelos

Policiais Militares da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora – 3ª UPP/3ºBPM – da Coordenadoria de Polícia Pacificadora – CPP, com ajuda do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no final da noite desta sexta (29), o criminoso foragido da Justiça, Fabiano Ribeiro Motta, vulgo “FB”, de 37 anos, chefe do tráfico de drogas da Comunidade do Morro do Gambá, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio.

Policiais Militares do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade - GTPP II - quando em cumprimento as ordens de CMT da unidade e com informações da possível localização do criminoso, baseados na Rua Lins de Vasconcelos com Vilela Tavares, avistaram um automóvel em denúncia, trafegando pela referida via, com três pessoas em atitude suspeita. Foi feita a abordagem ao veículo e as pessoas no interior. Em consulta junto ao NuInt Lins de Vasconcelos, foi verificado que uma delas era o traficante “FB”, conforme descrição nas informações recebidas.

Ele, considerado de extrema relevância na Organização Criminosa do Comando Vermelho "CV", é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade. Ele também é responsável por diversos roubos de carros e cargas na região, além de estar envolvido em uma ocorrência no ano de 2016, quando em troca de tiros onde o agente da Polícia Civil do Rio, C.F.M. veio a ser atingido na região do abdômen.

Cabe ressaltar que enquanto os policiais aguardavam a consulta referente aos outros duas pessoas, que estavam no carro, foram alvos de tiros por parte de marginais da lei da comunidade do Gambá, somente se abrigaram não sendo necessário o revide.

Contra Fabiano Motta, o FB, constam dois Mandados de Prisão, número 0305094-52.2017.8.19.0001.0007 (Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - cp), VII; Crime Tentado; Dano (art. 163 - cp) e 0202244-46.2019.8.19.0001.01.0002-26 (Roubo Majorado (art. 157, § 2º - cp), II e V e Roubo Majorado (art. 157, § 2º - CP), a-i e Associação Criminosa (Art. 288 - código penal), e Corrupção de Menores – ECA - (lei 8.069/90 - art. 244 b).

Ele também possui no Sistema de Identificação Criminal, anotações por Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado, Associação Criminosa, Corrupção de Menores, entre outros.

O preso foi levado para 19ª DP – Tijuca, onde foram tomadas as medidas cabíveis e cumprido o Mandado de Prisão. Ele foi transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Os outros foram liberados.

As ações não resultaram em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado.

