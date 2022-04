Polícia Civil prende homem que matou a mulher em Vila Isabel

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio de agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), capturaram, neste sábado (30/04), o homem acusado de matar a própria esposa em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Ele foi preso em um hotel, no Centro de Petrópolis, na Região Serrana, para onde havia fugido após o assassinato.

O crime ocorreu nesta sexta-feira (29/04). A mulher foi encontrada morta por agentes da 20ª DP (Vila Isabel), no apartamento em que residia, com o rosto desfigurado por agressões e sinais de estrangulamento. Os policiais foram comunicados do fato por dois colegas do autor, que receberam mensagem dele afirmando ter matado a esposa.

A DHC foi acionada imediatamente e iniciou diligências para localizar o criminoso. Ao ser abordado, ele não ofereceu resistência. O autor está sendo encaminhado à unidade especializada para os procedimentos de praxe.