Homem é preso em ação para localizar traficantes em SG

Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam, nesta sexta-feira (29/04), um homem envolvido com a facção criminosa que explora o tráfico de drogas no bairro Arrastão, em São Gonçalo. Ele foi localizado durante diligência para capturar traficantes da região.

A ação tinha seis alvos, identificados a partir de investigações de duas tentativas de homicídio. Eles teriam relação com este tipo de crime, inclusive um que vitimou um policial militar, em abril deste ano. O agente segue internado em um hospital da região.

Durante a diligência, foram localizados dois dos alvos. Um deles prestou depoimento, mas foi liberado, pois não havia mandado de prisão em seu desfavor. O outro homem, que também é integrante de uma quadrilha especializada em roubos de veículos e cargas, foi preso em cumprimento a dois mandados.