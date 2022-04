Foragido por homicídio é preso com ajuda do Disque Denúncia

Policiais Militares a P/2 do 41º BPM – Irajá – através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta sexta-feira (29), o criminoso foragido da Justiça, Ulisses Luis Nascimento dos Santos, de 43 anos.

Após receberem a informação da localização do criminoso, os policiais foram até a Rua Rio de Acari, em Mesquita, e conseguiram prendê-lo, enquanto o criminoso saía da residência, onde estava se escondendo. Ele não apresentou resistência no ato da prisão.

Cabe ressaltar que o criminoso, que já havia sido preso em 2016 por Porte Ilegal de Armas, é o principal acusado do homicídio da vítima R.C.F, ocorrido em março de 2017, no município de Mesquita, Região Metropolitana do Rio.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu, número 0105514-90.2018.8.19.0038.01.0001-15, pelo crime de Homicídio Qualificado (Artigo 121 – parágrafo 2º do CP), com pedido de Prisão Preventiva.

Diante dos fatos, o preso foi levado para 31ª DP - Ricardo de Albuquerque – onde foi cumprido o mandado de prisão, e tomadas as mediadas cabíveis sobre o caso. O criminoso será encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

