Policiais da RECAP prenderam foragido no Centro do Rio

Policiais Penais da RECAP - Divisão de Busca e Recaptura - com informações do Disque Denuncia (2253-1177), prenderam na manhã desta sexta-feira (29) – o criminoso foragido da Justiça, Tarcizio Gomes Saldanha, vulgo Gordinho do Chapadão, de 40 anos.

Após receberem a informação de sua localização, os agentes procederam até Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, e conseguiram prender o criminoso em um bar nas proximidades do antigo prédio da Embratel.

Atuante na região de Deodoro e Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, contra ele havia três Mandado de Prisão, pelos crimes de Roubo Qualificado (Artigo 157 do CP). No Sistema de Identificação Criminal, ele possui 12 anotações criminais, sendo a maioria pelo crime de Roubo.

O preso foi levado para 4ª DP – Praça da República – onde foram cumpridos os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Ele será encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça e guarda de material para Tráfico de Drogas, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177