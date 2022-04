São Gonçalo Presente recupera dois carros roubados nesta quinta (28)

Policiais militares da Operação São Gonçalo Presente recuperaram dois veículos (sendo estes uma van do modelo Fiat Ducato Minibus, na cor branca, e o outro um Honda Fit, na cor prata) na última quinta-feira (28), em bairros de São Gonçalo. Ambos os veículos haviam sido roubados por criminosos da região.

Segundo informações, a van foi recuperada em um galpão abandonado na Rua Arlindo Batista de Paulo, no Boaçu, depois que o rastreamento do veículo informou que ele estava no local. Nenhum suspeito foi encontrado. A van foi recuperada e encaminhada para a 72ª DP (Mutuá).

Já o Honda Fit foi recuperado depois que a guarnição soube do roubo, que teria ocorrido no Porto Novo. Após patrulhamnto, no entanto, o carro foi localizado na Rua Nilo Cairo, no Gradim. Não havia nenhum suspeito no local. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) e o veículo devolvido ao seu dono.