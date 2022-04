Dupla é presa após roubar celular em São Gonçalo

Dois homens foram presos por agentes da Operação São Gonçalo Presente após roubarem um celular. O caso ocorreu na última quinta-feira (28) na Rua Doutor Francisco Portela, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. A dupla tentou fugir quando viu os policiais, mas não obteve sucesso.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento, juntamente com a Guarda Municipal, quando avistaram os dois homens em atitude suspeita em uma moto do modelo Honda NXR 160 Bros, na cor laranja.

Os acusados tentaram fugir assim que perceberam a presença dos militares. Em seguida, os policiais conseguiram interceptar os acusados e os abordaram. Após a revista, foram encontrados dois celulares com eles, sendo que um destes tocou no momento exato em que os policiais estavam com os bandidos. Os militares pediram, então, que um dos suspeitos atendesse o telefone e colocasse no viva voz. Na ligação estava o pai da dona do telefone pedindo que o bandido devolvesse o aparelho. Nesse momento, a polícia declarou que os suspeitos estavam presos.

Eles foram levado para a 73ª DP (Neves), onde foram autuados em flagrante por roubo. Eles estão presos. O aparelho celular foi devolvido à vítima, que foi chamada na delegacia e fez o reconhecimento dos bandidos. A moto deles foi apreendida.