Preso ladrão de veículo que atuava em Niterói e São Gonçalo

Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prenderam, nesta quarta-feira (27/04), mais um integrante de uma quadrilha de roubo de veículos que atuava em Niterói e em São Gonçalo. Ele estava com a família em um shopping, no município de Itaboraí, quando foi localizado e detido.

De acordo com as investigações, o homem possui uma extensa ficha criminal, com anotações por roubos de veículos e de carga; porte ilegal de arma de fogo; resistência qualificada; lesão corporal; tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporário pelo crime de roubo qualificado.