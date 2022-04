Preso integrante de quadrilha de roubo a residências em Itaboraí

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, nesta quarta-feira (27/04), um integrante de uma quadrilha de roubo a residências. Ele foi localizado após informações de inteligência.

Segundo os agentes, no dia 21 deste mês, o criminoso e três comparsas armados invadiram a casa de uma família no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, amarraram as vítimas, roubaram vários objetos e um veículo e fugiram.

Após registro do caso, os agentes levantaram informações, fizeram um trabalho de inteligência e identificaram um dos autores. A equipe da 71ª DP realizou diligências, localizou e prendeu um dos assaltantes. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.

As investigações continuam para localizar e prender os comparsas do criminoso.