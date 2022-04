Confronto entre traficantes deixa um morto e quatro feridos

Um homem foi morto e quatro pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em frente à estação de trem de Vigário Geral, entre as ruas Bulhões Marcial e Gregório de Matos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros teria sido fruto de um confronto entre traficantes de facções rivais.

Um jovem, identificado como Edson Gabriel da Silva Lourenço, de 25 anos, foi baleado no olho e morreu no local. Ariane Martins da Silva, de 24, Janaina Ferreira Fiorani, de 45, Rafael Sérgio Pinheiro, de 37, e Tainara Silva do Nascimento, de 24 anos, foram feridos e encaminhados ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, na Penha. O homem já recebeu alta. As demais vítimas continuam internadas com quadro estável.

De acordo com relatório da PM, agentes do 16º BPM (Olaria) foram informados do tiroteio na estação, pelo motorista que prestou socorro aos quatro feridos. Uma quinta vítima teve seu carro roubado pelos criminosos, que utilizaram o veículo para empreender fuga. A ocorrência segue em andamento.