Equipe da 6ª UPAm identifica desmatamento no Engenho do Mato

Uma grande área desmatada foi identificada nesta quinta-feira (28) por policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, quando os agentes verificavam informações encaminhadas pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (2253 1177), sobre crime ambiental no Engenho do Mato, em Niterói.

Os agentes estiveram na Rua Dezoito, onde no local, constataram diversas árvores cortadas em frente ao terreno. A equipe da 6ª UPAm indagou o responsável sobre as licenças pertinentes para aquela atividade, mas ele confessou não possuí-las. Tendo como base o artigo 48 da lei de crimes ambientais, os policiais o encaminharam à 81ª DP para o registro da ocorrência.

O Disque Denúncia reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.