Mulher condenada por furto é capturada em São Gonçalo

Após trabalho do Setor de Inteligência, agentes da 78ª DP (Fonseca) prenderam, nesta terça-feira (26), uma mulher acusada de furto qualificado. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão condenatória.

A prisão aconteceu no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Após a ação, ela foi encaminhada ao sistema prisional.